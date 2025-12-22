Назвавший больной на всю голову журналистку российский фигурист отказался извиняться

Оскорбивший журналистку телеканала «78» фигурист Галлямов отказался извиняться

Российский фигурист Александр Галлямов отказался извиняться перед продюсером телеканала «78», которая позвонила ему. Об этом пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Галлямову напомнили, что журналистка действовала согласно редакционному заданию, однако он ответил, что не считает себя ответственным за случившееся. По его словам, утром ситуация доставила ему сильный дискомфорт.

Фигурист отметил, что допускает возможность личной встречи с журналисткой, в том числе для проведения интервью. При этом он не выразил сожаления о произошедшем и не принес извинений.

21 декабря Галлямов оскорбил позвонившую ему журналистку. Фигуриста возмутил ранний звонок журналистки, которую он назвал больной на всю голову. «Я думаю: "А мозги где?" Она забыла, когда звонит?» — удивился спортсмен. Позднее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с критикой Галлямова.