Губерниев ответил назвавшему журналистку больной на всю голову российскому фигуристу

Телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил российскому фигуристу Александру Галлямову, назвавшему больной на всю голову позвонившую ему журналистку. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Губерниев раскритиковал фигуриста и предложил ему научиться пользоваться мобильным телефоном. «Отключать звук и ставить режим "не беспокоить". И вообще, кто вам дал право разговаривать с журналистами подобным тоном? Надеемся, что вы осознаете, как вы сильно неправы», — отметил комментатор.
Галлямов высказался 21 декабря. Спортсмена возмутил ранний звонок журналистки.
В ноябре Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поругался с партнершей после произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани. По окончании проката фигурист эмоционально обратился к партнерше. Он продолжил это делать во время ожидания оценок.