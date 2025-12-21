Реклама

18:38, 21 декабря 2025Спорт

Губерниев ответил назвавшему журналистку больной на всю голову российскому фигуристу

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил российскому фигуристу Александру Галлямову, назвавшему больной на всю голову позвонившую ему журналистку. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Губерниев раскритиковал фигуриста и предложил ему научиться пользоваться мобильным телефоном. «Отключать звук и ставить режим "не беспокоить". И вообще, кто вам дал право разговаривать с журналистами подобным тоном? Надеемся, что вы осознаете, как вы сильно неправы», — отметил комментатор.

Галлямов высказался 21 декабря. Спортсмена возмутил ранний звонок журналистки.

В ноябре Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поругался с партнершей после произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани. По окончании проката фигурист эмоционально обратился к партнерше. Он продолжил это делать во время ожидания оценок.

