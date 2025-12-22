Слуцкая высказалась о ситуации с фигуристом Галлямовым и позвонившей ему журналисткой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказалась о ситуации с фигуристом Александром Галлямовым и позвонившей ему журналисткой, которую он назвал больной на всю голову. Ее слова приводят «Известия».

По мнению Слуцкой, спортсмены могут не справляться с эмоциями, а журналисты иногда действуют с чрезмерным напором. «Наверное, в данной ситуации не хватило корректности с обеих сторон. Остается только понять и простить журналистку и самого Александра», — заявила бывшая фигуристка.

Ранее Галлямов отказался извиняться перед продюсером телеканала «78», которая позвонила ему. По его словам, утром ситуация доставила ему сильный дискомфорт.

21 декабря Галлямов оскорбил позвонившую ему журналистку. Фигуриста возмутил ранний звонок девушки, которую он назвал больной на всю голову.