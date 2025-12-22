Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:50, 22 декабря 2025Спорт

Слуцкая высказалась о ситуации с фигуристом Галлямовым и позвонившей ему журналисткой

Слуцкая: В ситуации с Галлямовым и журналисткой обоим не хватило корректности
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказалась о ситуации с фигуристом Александром Галлямовым и позвонившей ему журналисткой, которую он назвал больной на всю голову. Ее слова приводят «Известия».

По мнению Слуцкой, спортсмены могут не справляться с эмоциями, а журналисты иногда действуют с чрезмерным напором. «Наверное, в данной ситуации не хватило корректности с обеих сторон. Остается только понять и простить журналистку и самого Александра», — заявила бывшая фигуристка.

Ранее Галлямов отказался извиняться перед продюсером телеканала «78», которая позвонила ему. По его словам, утром ситуация доставила ему сильный дискомфорт.

21 декабря Галлямов оскорбил позвонившую ему журналистку. Фигуриста возмутил ранний звонок девушки, которую он назвал больной на всю голову.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-лейтенанта ВС РФ Сарварова

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Одной стране предсказали повышение ключевой ставки

    Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова

    Россиянин из-за женщины расстрелял такси из пистолета у бара «Лепс»

    Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде

    США активизировались в вопросе присоединения Гренландии

    В России высказались о возможности переговоров Путина с Макроном

    Сотрудницы авиакомпании выбросили содержимое люксовой сумки пассажирки и присвоили ее себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok