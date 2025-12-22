Реклама

Мир
15:30, 22 декабря 2025

В МИД России ответили на слова Рютте о подготовке к войне времен «дедов и прадедов»

Рябков: Маниакальная одержимость стран ЕС конфликтом с РФ вызывает озабоченность
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Распространение риторики о якобы неизбежном нападении России в странах Европейского союза (ЕС) вызывает серьезную озабоченность. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе дискуссии «(Не)стратегическая стабильность–2025: итоги года в сфере международной безопасности» на площадке международного-дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Серьезную озабоченность вызывает маниакальная одержимость стран Евросоюза химерой, будто бы надвигающегося на них нападения со стороны России», — сказал дипломат в ответ на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимой подготовке к конфликту.

Рябков подчеркнул, что в европейских столицах заявления о защите от якобы агрессивных планов Москвы используются для масштабных программ ремилитаризации.

Замминистра отметил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО или ЕС. «Мы даже готовы зафиксировать это юридически в контексте потенциального урегулирования нынешнего кризиса на основе принципа равной и неделимой безопасности», — добавил Рябков.

11 декабря Рютте заявил, что Европе необходимо готовиться к войне, подобной той, которую пережили деды и прадеды жителей региона. При этом он также повторил свой призыв тратить больше средств на оборону.

