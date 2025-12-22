В МИД России раскрыли отношение Киева к прогрессу в переговорах России и США

Рябков: Киев пытается помешать положительной динамике переговоров России и США

Украинские власти пытаются помешать положительной динамике переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе дискуссии «(Не)стратегическая стабильность-2025: итоги года в сфере международной безопасности» на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Факт остается фактом: каждый раз, когда намечается положительная динамика в нашем диалоге с США, предпринимаются экстраординарные чрезвычайные усилия со стороны Киева и его европейских кураторов, чтобы этому помешать», — рассказал он.

Дипломат подчеркнул, что Москва призывает администрацию президента США Дональда Трампа активнее противодействовать попыткам Киева и его европейских союзников подорвать дипломатический процесс по Украине.

Ранее Рябков заявил, что успех мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта между Россией и Соединенными Штатами не предопределен. По его словам, нормализация отношений двух стран потребует немалого времени и искренней заинтересованности обеих сторон.