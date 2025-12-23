Блогерша Анастасия Ивлеева покрасила волосы в блонд

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева кардинально сменила имидж. Соответствующее фото появилось в ее Telegram-канале.

34-летняя инфлюэнсерша разместила снимок, сделанный напротив зеркала в салоне красоты. На нем она предстала с короткой объемной стрижкой и удлиненной челкой, демонстрируя окрашенные в оттенок блонд волосы. При этом звезда надела серый свитшот и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

