12:10, 23 декабря 2025

Анастасия Ивлеева кардинально сменила имидж

Блогерша Анастасия Ивлеева покрасила волосы в блонд
Екатерина Ештокина

Фото: Telegram-канал Насти Ивлеевой

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева кардинально сменила имидж. Соответствующее фото появилось в ее Telegram-канале.

34-летняя инфлюэнсерша разместила снимок, сделанный напротив зеркала в салоне красоты. На нем она предстала с короткой объемной стрижкой и удлиненной челкой, демонстрируя окрашенные в оттенок блонд волосы. При этом звезда надела серый свитшот и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в сентябре Анастасия Ивлеева попыталась надеть старые джинсы и раскрыла свой вес. Блогерша отправилась в Мурманск вместе с мужем — телеведущим и предпринимателем Филиппом Бегаком, чтобы отметить годовщину свадьбы.

