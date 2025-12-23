Реклама

23:45, 23 декабря 2025Спорт

Оценены шансы «Динамо» выиграть трофей с новым тренером

Букмекеры оценили шансы «Динамо» выиграть трофей с Гусевым коэффициентом 8,00
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы московского футбольного клуба «Динамо» выиграть трофей с новым главным тренером Роланом Гусевым в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Betonmobile.

Речь идет о Кубке России, так как в Российской премьер-лиге (РПЛ) бело-голубые за 12 туров до конца чемпионата отстают от лидирующего «Краснодара» на 19 очков. На победу динамовцев в Кубке страны можно поставить с коэффициентом 8,00. Бело-голубые в турнире дошли до полуфинала Пути РПЛ, где сыграют со «Спартаком».

Ранее председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев назвал задачи, поставленные перед Гусевым. «Бороться за Кубок и подняться как можно выше в турнирной таблице РПЛ», — заявил функционер.

Об утверждении Гусева главным тренером «Динамо» стало известно 23 декабря. Специалист исполнял обязанности главного тренера после ухода с этого поста Валерия Карпина.

