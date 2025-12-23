Российский боец прокомментировал исключение из ростера UFC

Российский боец Фахретдинов: У нас просто закончился контракт с UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ринат Фахретдинов в своем Telegram-канале прокомментировал исключение из ростера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Фахретдинов назвал информацию об исключении из ростера UFC достоверной и сделал акцент на том, что промоушен его не увольнял. «У нас просто закончился контракт, по определенным причинам его не продлили. Есть маленькие нюансы, которые здесь я вам не расскажу», — отметил он.

Боец добавил, что не видит в случившемся ничего страшного. По его словам, у него уже есть предложения от других организаций.

Ранее 23 декабря стало известно об исключении Фахретдинова из ростера бойцов UFC. Россиянин провел под эгидой промоушена семь поединков, шесть из которых завершились его победами, а еще один — ничьей.

Всего за карьеру в ММА 34-летний спортсмен одержал 26 побед (13 — нокаутом) и потерпел одно поражение.