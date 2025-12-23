Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:47, 23 декабря 2025Спорт

Российский боец прокомментировал исключение из ростера UFC

Российский боец Фахретдинов: У нас просто закончился контракт с UFC
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ринат Фахретдинов в своем Telegram-канале прокомментировал исключение из ростера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Фахретдинов назвал информацию об исключении из ростера UFC достоверной и сделал акцент на том, что промоушен его не увольнял. «У нас просто закончился контракт, по определенным причинам его не продлили. Есть маленькие нюансы, которые здесь я вам не расскажу», — отметил он.

Боец добавил, что не видит в случившемся ничего страшного. По его словам, у него уже есть предложения от других организаций.

Ранее 23 декабря стало известно об исключении Фахретдинова из ростера бойцов UFC. Россиянин провел под эгидой промоушена семь поединков, шесть из которых завершились его победами, а еще один — ничьей.

Всего за карьеру в ММА 34-летний спортсмен одержал 26 побед (13 — нокаутом) и потерпел одно поражение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гарри Каспаров заочно арестован. Он и Ходорковский проходят по делу о попытке захвата власти в России

    Найдено «новое золото» России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В Кремле раскрыли число вернувшихся из зоны СВО ветеранов

    Медведев поздравил Алиева

    В ЕС анонсировали введение санкций против Белоруссии из-за шаров

    В России оценили планы Трампа по созданию «золотого» флота

    67-летняя Мадонна без макияжа отметила Хануку с 29-летним возлюбленным

    Российская певица назвала Долину посмешищем

    Сборная России по плаванию будет готовиться к Олимпиаде в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok