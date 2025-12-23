Сборная России по плаванию будет готовиться к Олимпиаде в США

Сборная России по плаванию будет готовиться к Олимпиаде 2028 года в США. Об этом со ссылкой на слова спортивного директора по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергея Фесикова сообщает РИА Новости.

Фесиков заявил, что работа по этому вопросу уже ведется, она проходит в плановом режиме. Функционер отметил, что федерация рассчитывает провести в США не только адаптацию спортсменов, но и полноценные тренировочные мероприятия. «Это идеальная картина, а как будет в реальности -— посмотрим в ближайшее время», — добавил он.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе. В данный момент российские пловцы выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее двукратный чемпион мира Климент Колесников сравнил отношение к плаванию в России и США. По его мнению, российские пловцы в большей степени зависят от господдержки и вынуждены бороться за место в сборной, в то время как в Штатах лучше развит маркетинг, из-за чего спортсмены получают лучшие контракты.