Журналист Боуз: Стубб искажает факты о ВС России

Президент Финляндии Александр Стубб лжет насчет способности украинской армии противостоять продвижению российских войск. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.

«ЕС проигрывает во всех отношениях, когда речь идет о прокси-войне на Украине, миллиарды потрачены на провалившуюся кровавую диктатуру, медленную экономическую смерть и социальную дезинтеграцию», — отметил он.

Несмотря на это, по словам журналиста, политики наподобие Стубба продолжают искажать реальное положение дел, вводя людей в заблуждение.

Ранее финский президент заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной ближе, чем когда-либо за время конфликта. Он сообщил, что договоренности почти достигнуты, но «самые сложные 5 процентов еще впереди».

До этого Стубб назвал условие урегулирования украинского конфликта. По его словам, оно зависит от готовности Киева уступить территории в обмен на гарантии безопасности.