Спорт
15:16, 23 декабря 2025Спорт

В ISU ответили на вопрос о возможности приглашения Тарасовой и Родниной на Олимпиаду

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

В Международном союзе конькобежцев (ISU) ответили на вопрос о возможности приглашения заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной на предстоящую Олимпиаду в Италии. Об этом сообщает Sport24.

В пресс-службе организации отметили, что приглашение Тарасовой и Родниной невозможно. В ISU подчеркнули, что признают вклад обеих в развитие фигурного катания. При этом ни Тарасова, ни Роднина не являются спортсменками и не заявлены в качестве их вспомогательного персонала.

11 декабря в ISU ответили на вопрос о возможных провокациях в адрес российских фигуристов. В союзе заявили, что любые дискриминационные действия в отношении нейтральных спортсменов из России и Белоруссии станут предметом разбирательства в установленном порядке.

В конце ноября стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе. Решение принимала специальная комиссия спортсменов.

