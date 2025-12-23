Реклама

19:21, 23 декабря 2025

В полиции внедрят магнитные хиджабы

В полиции Великобритании внедрят магнитные хиджабы для привлечения мусульманок
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: 1000 Words / Shutterstock / Fotodom

Магнитные хиджабы могут внедрить в полиции Великобритании с целью привлечь больше женщин-мусульманок на службу. Об этом сообщает National News.

Детектив-сержант Яссин Десаи впервые предложила внедрить безопасный и удобный хиджаб для женщин-офицеров 20 лет назад. Она начала кампанию Blue Light Hijab, которая занимается разработкой такого типа хиджаба. Отмечается, что на создание идеального дизайна магнитного хиджаба ушли годы.

«Мы провели боевые испытания в Эндерби с участием женщин-офицеров, и он выдержал проверку. Нижняя часть могла отсоединяться, и офицер могла сохранять свое достоинство. Это отличный продукт, он безопасен и защищает достоинство мусульманских женщин», — заявила Десаи.

Магнитный хиджаб уже начали носить мусульманки, работающие в полиции Лестершира. Таким образом последователи движения надеются привлечь к профессии больше специалистов, проповедующих ислам.

В декабре 2024 года сирийская оппозиция запретила заставлять женщин носить хиджаб.

