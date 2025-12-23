В порту Тамань потушили пожар на трубопроводе с мазутом

В порту Тамань ликвидировали пожар на подводящем трубопроводе с мазутом

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

В порту Тамань в Краснодарском крае ликвидировали пожар на подводящем трубопроводе. Об этом заявили в оперштабе.

Сообщается, что, по информации Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в 9:15 оперативные службы полностью потушили пожар на приводящем трубопроводе с мазутом.

В Буденновске в Ставропольском крае произошли взрывы, предварительно, город подвергся атаке украинских беспилотников.

Также в пригороде Ростова-на-Дону произошла серия взрывов. В небе были видны вспышки, очевидцы слышали звук мотора.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал строящийся многоэтажный дом.