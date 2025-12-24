Реклама

Россия
19:44, 24 декабря 2025Россия

Появились подробности похорон командира «Эспаньолы»

Выходец из среды футбольных фанатов Островский отпевал командира «Эспаньолы»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Священник Русской православной церкви Павел Островский, выходец из среды футбольных фанатов, отпевал командира основанного фанатами подразделения «Эспаньола» Станислава Орлова с позывным Испанец. Эти подробности похорон стали известны из публикации Островского в Telegram.

Священнослужитель выложил снятые журналистом Денисом Волиным кадры из нижнего храма Христа Спасителя — Преображенской Церкви, на которых Островский читает проповедь после отпевания Орлова. На видео, которое появилось в канале священника, он среди прочего произносит и слова о способности объединять разных людей, которая была у Испанца. «Невозможно соединить множество душ, если ты не готов отдать свою душу каждому по чуть-чуть», — порассуждал в проповеди Островский.

Он упомянул, что фанатские стычки теперь кажутся «детским жанром», околофутбольное противостояние сегодня сошло на нет, а на смену ему пришло единство. «Очень надеюсь, что для мелких пацанов (...) Станислав будет примером того, как можно объединить людей, хотя казалось, что единство невозможно», — заявил он.

Информацию о смерти Орлова его родные подтвердили 19 декабря. До этого об этом же заявлял дрессировщик Эдгард Запашный, но позже удалил пост и заявил о возможной провокации.

Прощание с Испанцем состоялось 22 декабря.

