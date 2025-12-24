Появились подробности похорон командира «Эспаньолы»

Выходец из среды футбольных фанатов Островский отпевал командира «Эспаньолы»

Священник Русской православной церкви Павел Островский, выходец из среды футбольных фанатов, отпевал командира основанного фанатами подразделения «Эспаньола» Станислава Орлова с позывным Испанец. Эти подробности похорон стали известны из публикации Островского в Telegram.

Священнослужитель выложил снятые журналистом Денисом Волиным кадры из нижнего храма Христа Спасителя — Преображенской Церкви, на которых Островский читает проповедь после отпевания Орлова. На видео, которое появилось в канале священника, он среди прочего произносит и слова о способности объединять разных людей, которая была у Испанца. «Невозможно соединить множество душ, если ты не готов отдать свою душу каждому по чуть-чуть», — порассуждал в проповеди Островский.

Он упомянул, что фанатские стычки теперь кажутся «детским жанром», околофутбольное противостояние сегодня сошло на нет, а на смену ему пришло единство. «Очень надеюсь, что для мелких пацанов (...) Станислав будет примером того, как можно объединить людей, хотя казалось, что единство невозможно», — заявил он.

Информацию о смерти Орлова его родные подтвердили 19 декабря. До этого об этом же заявлял дрессировщик Эдгард Запашный, но позже удалил пост и заявил о возможной провокации.

Прощание с Испанцем состоялось 22 декабря.