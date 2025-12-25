Военкор Стешин заявил о репутационных потерях «Ахмата» из-за ссоры с Дивничем

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил о колоссальных репутационных потерях вследствие скандала вокруг спецназа «Ахмат» и бойца ММА Максима Дивнича. Так он прокомментировал данные, что со спортсмена сняли обвинения.

Вот и закончилась первая часть гражданского межнационального конфликта нового времени Дмитрий Стешин военкор

По его мнению, она завершилась «в ручном режиме, а хотелось бы, чтобы такое заканчивалось автоматически, по закону и в беспристрастном суде».

Репутационные потери колоссальные, и не у Дивнича. У него строго наоборот — ровный парень Дмитрий Стешин военкор

Также Стешин выразил мнение, что у оппонента спортсмена (он не указал, кто именно им является) «не получилось вывезти этот конфликт», так как тот решил «выгораживать своих», попытавшись одновременно стать «арбитром» в межнациональных отношениях между русскими и чеченцами. «Надо судить, как судил Соломон и остался в людской памяти на века. Но здесь не тот случай», — посчитал военкор.

Апти Алаудинов Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

СК сообщил Дивничу, что с него сняли обвинения

Ранее Максим Дивнич сообщил, что с ним связались сотрудники Следственного комитета (СК) России и заявили, что уголовное дело о драке прекращено. Вместе с тем Алихан Берсаев, второй участник летней потасовки в бассейне в Луганске, является фигурантом уголовного дела об оставлении воинской части. «Спасибо СК за трезвую оценку происходящего», — добавил Дивнич.

Уже судимому военнослужащему Берсаеву теперь грозит суммарно до 14 лет заключения. Новое дело по статье о самовольном оставлении части уже передано в суд. Параллельно возобновлено расследование по старому делу в отношении него о вымогательстве в особо крупном размере — именно из-за него Берсаев отправился на СВО.

До этого бойцы «Ахмата» призывали привлечь к ответственности Дивнича, который, по их мнению, разжигал межконфессиональную и межнациональную рознь. Опубликовавший их обращение ветеран СВО Евгений Рассказов назвал факт записи подобного видеоролика абсурдом невообразимых оборотов.

Конфликт Дивнича и «Ахмата» тянется с лета

В июле стало известно, что в одном из публичных бассейнов Луганска пьяный боец из Чечни Алихан Берсаев приставал к женщинам, а после требований прекратить хулиганские действия попытался устроить драку, оскорбил пожилого человека и всех жителей Луганска, а также угрожал окружающим «Ахматом».

Из-за последнего факта спортсмен Дивнич потребовал реакции от командира подразделения Апти Алаудинова. Тот заявил, что выходец из Чечни не имеет отношения к «Ахмату» и уже отправлен на передовую. После этого Дивнич и Алаудинов опубликовали множество постов с критикой друг друга. Среди прочего, Алаудинов выложил запись с выпадом против «неправильных русских».

Новый виток скандал принял в декабре, после призывов членов «Ахмата» возбудить дело против Дивнича. В ответ на это находящиеся в зоне спецоперации военные высказали слова поддержки спортсмену. На видео солдаты заявили, что «видят накат на боевого товарища Дивнича», из-за чего нельзя остаться в стороне. В частности, бойцы захотели развеять высказывание о том, что спортсмен «якобы не воюет».