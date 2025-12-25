Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:02, 25 декабря 2025Россия

«Закончилась первая часть гражданского конфликта». Военкор заявил о репутационных потерях из-за ссоры «Ахмата» с Дивничем

Военкор Стешин заявил о репутационных потерях «Ахмата» из-за ссоры с Дивничем
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Максим Дивнич

Максим Дивнич. Фото: @divnich_max

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил о колоссальных репутационных потерях вследствие скандала вокруг спецназа «Ахмат» и бойца ММА Максима Дивнича. Так он прокомментировал данные, что со спортсмена сняли обвинения.

Вот и закончилась первая часть гражданского межнационального конфликта нового времени

Дмитрий Стешин военкор

По его мнению, она завершилась «в ручном режиме, а хотелось бы, чтобы такое заканчивалось автоматически, по закону и в беспристрастном суде».

Репутационные потери колоссальные, и не у Дивнича. У него строго наоборот — ровный парень

Дмитрий Стешин военкор

Также Стешин выразил мнение, что у оппонента спортсмена (он не указал, кто именно им является) «не получилось вывезти этот конфликт», так как тот решил «выгораживать своих», попытавшись одновременно стать «арбитром» в межнациональных отношениях между русскими и чеченцами. «Надо судить, как судил Соломон и остался в людской памяти на века. Но здесь не тот случай», — посчитал военкор.

Апти Алаудинов

Апти Алаудинов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

СК сообщил Дивничу, что с него сняли обвинения

Ранее Максим Дивнич сообщил, что с ним связались сотрудники Следственного комитета (СК) России и заявили, что уголовное дело о драке прекращено. Вместе с тем Алихан Берсаев, второй участник летней потасовки в бассейне в Луганске, является фигурантом уголовного дела об оставлении воинской части. «Спасибо СК за трезвую оценку происходящего», — добавил Дивнич.

Уже судимому военнослужащему Берсаеву теперь грозит суммарно до 14 лет заключения. Новое дело по статье о самовольном оставлении части уже передано в суд. Параллельно возобновлено расследование по старому делу в отношении него о вымогательстве в особо крупном размере — именно из-за него Берсаев отправился на СВО.

До этого бойцы «Ахмата» призывали привлечь к ответственности Дивнича, который, по их мнению, разжигал межконфессиональную и межнациональную рознь. Опубликовавший их обращение ветеран СВО Евгений Рассказов назвал факт записи подобного видеоролика абсурдом невообразимых оборотов.

Конфликт Дивнича и «Ахмата» тянется с лета

В июле стало известно, что в одном из публичных бассейнов Луганска пьяный боец из Чечни Алихан Берсаев приставал к женщинам, а после требований прекратить хулиганские действия попытался устроить драку, оскорбил пожилого человека и всех жителей Луганска, а также угрожал окружающим «Ахматом».

Материалы по теме:
«Гнилая попытка организовать травлю». Главу «Ахмата» осудили за нападки на соратника «Русской общины» после драки с чеченцем
«Гнилая попытка организовать травлю». Главу «Ахмата» осудили за нападки на соратника «Русской общины» после драки с чеченцем
22 июля 2025
«Он не прошел мимо несправедливости». Участники СВО вступились за спортсмена Дивнича в конфликте с «Ахматом»
«Он не прошел мимо несправедливости». Участники СВО вступились за спортсмена Дивнича в конфликте с «Ахматом»
24 декабря 2025
Бойцы «Ахмата» просят силовиков вмешаться в конфликт со спортсменом Дивничем. Ветеран СВО заявил, что они «унижают сами себя»
Бойцы «Ахмата» просят силовиков вмешаться в конфликт со спортсменом Дивничем. Ветеран СВО заявил, что они «унижают сами себя»
23 декабря 2025

Из-за последнего факта спортсмен Дивнич потребовал реакции от командира подразделения Апти Алаудинова. Тот заявил, что выходец из Чечни не имеет отношения к «Ахмату» и уже отправлен на передовую. После этого Дивнич и Алаудинов опубликовали множество постов с критикой друг друга. Среди прочего, Алаудинов выложил запись с выпадом против «неправильных русских».

Новый виток скандал принял в декабре, после призывов членов «Ахмата» возбудить дело против Дивнича. В ответ на это находящиеся в зоне спецоперации военные высказали слова поддержки спортсмену. На видео солдаты заявили, что «видят накат на боевого товарища Дивнича», из-за чего нельзя остаться в стороне. В частности, бойцы захотели развеять высказывание о том, что спортсмен «якобы не воюет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закончилась первая часть гражданского конфликта». Военкор заявил о репутационных потерях из-за ссоры «Ахмата» с Дивничем

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россию наводнил новый вид мошенников. Что они делают и как их распознать

    Российский губернатор заявил о тяжелой обстановке в приграничье

    КНДР показала свою первую АПЛ

    Захарова ответила на утверждение американского СМИ о «близких к Кремлю источниках»

    Москвичей призвали готовиться к испытаниям

    Появилось видео изъятия взрывчатки из тайника в российском регионе

    Инструктор верховой езды попалась на тайной съемке вертолетного завода в России

    Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok