21:53, 26 декабря 2025Спорт

Фетисов оценил вероятность допуска российских хоккеистов в 2026 году

Фетисов выразил скептицизм по поводу допуска российских хоккеистов в 2026 году
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил вероятность допуска российских хоккеистов к международным соревнованиям в 2026 году. Его слова приводит Legalbet.

Фетисов выразил скептицизм относительно участия россиян в турнирах. По его мнению, в Европе усиливается напряженность по отношению к России, а в Международной федерации хоккея (IIHF) доминируют европейцы, что снижает шансы на положительное решение.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Из-за санкций со стороны IIHF и Международного олимпийского комитета (МОК) национальная команда пропускает все крупные соревнования, включая чемпионаты мира и Олимпиаду.

При этом глава IIFH Люк Тардиф заявил, что очередное обсуждение возвращения сборной России состоится в конце января или середине февраля 2026 года.

