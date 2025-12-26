Реклама

Экономика
14:23, 26 декабря 2025Экономика

Объемы производства автомобилей в России оценили

Вице-премьер Мантуров: Выпуск автомобилей в России составит около 750 тыс. штук
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам 2025 года суммарные объемы производства автомобилей в России, согласно предварительной оценке, составят порядка 750 тысяч единиц. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.

Более точные данные, уточнил заместитель главы правительства, станут известны в конце января. «Предварительно, это будет около 750 тысяч автомобилей», — резюмировал Мантуров. В целом за 12 месяцев совокупная реализация (с учетом всех сегментов), по его оценке, снизится на 19 процентов, примерно до 1,45 миллиона единиц.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России выпустили в общей сложности свыше миллиона транспортных средств всех видов, включая грузовики и автобусы. В 2025-м на фоне резкого падения спроса на внутреннем рынке ряду участников рынка пришлось корректировать свои производственные планы. Руководство «АвтоВАЗа», в частности, снизило планку с порядка 500 тысяч до около 325 тысяч.

С учетом регулярного повышения утильсбора, жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, низкой доступности автозаймов для значительной части населения и общего подорожания машин ожидать скорого восстановления спроса на внутреннем рынке не приходится, отмечают эксперты. Если оживление и произойдет в обозримом будущем, то не раньше весны следующего года, пояснил глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

