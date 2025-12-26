Реклама

20:34, 26 декабря 2025Забота о себе

Онколог назвал причину мочеиспускания по 40 раз в день

Онколог Малхасян: Позывы до 40 раз в день указывают на интерстициальный цистит
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: cliplab / Shutterstock / Fotodom

Уролог, онколог Виген Малхасян рассказал, почему появляются частые позывы в туалет. Его слова цитирует «Газета.Ru».

Возможной причиной врач назвал болезненный мочевой пузырь, также известный как интерстициальный цистит. Он указал, что в отличие от обычного цистита, это заболевание вызвано неинфекционным воспалением мочевого пузыря. Со временем стенки органа теряют эластичность и его объем уменьшается.

Уролог отметил, что при этой форме цистита человек может ходить в туалет до 40 раз в день, при этом не испытывая облегчения, моча обычно выделяется небольшими порциями, а процесс мочеиспускания сопровождается болью. Врач добавил, что болезнь диагностируют после проведения исследований, а лечение предполагает снижение стресса, исключение из рациона продуктов, которые вызывают реакцию мочевого пузыря и коррекцию образа жизни.

Ранее Малхасян назвал нормальную частоту мочеиспускания. По его словам, позывы возникают не более восьми раз днем и не более одного ночью.

