Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:34, 26 декабря 2025Интернет и СМИ

Диброва пожаловалась на угрозы от бывшей жены Товстика

Диброва рассказала, что бывшая жена Товстика угрожала облить ее кислотой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина заявила, что получает угрозы от экс-супруги ее нынешнего возлюбленного Романа Товстика Елены. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак, запись их разговора доступна на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

«Я считаю, что Елена — человек с нестабильной психикой. (...) Мне Роман сказал, что она очень сильно мне угрожает. Последнее, что я слышала, — это то, что она собирается вылить [на меня] кислоту», — пожаловалась Диброва.

Она добавила, что попросила возлюбленного нанять охрану для ее защиты.

Ранее Дибров назвал дружескими свои отношения с бывшей женой. «Она говорит моими словами, она знает все, что я подумаю, она может предугадывать мои реплики», — заявил телеведущий, говоря об экс-супруге.

Дибровы официально развелись в конце сентября. Перед этим Полина дала интервью, в ходе которого призналась, что рассталась с телеведущим из-за того, что начала испытывать романтические чувства к другому мужчине — бизнесмену Роману Товстику, который на тот момент тоже находился в браке. Товстик развелся с женой Еленой в конце сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    В России высказались об отношениях с Украиной после конфликта

    Представлен смартфон с вентилятором и гигантской батареей

    Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

    Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok