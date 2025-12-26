Диброва пожаловалась на угрозы от бывшей жены Товстика

Диброва рассказала, что бывшая жена Товстика угрожала облить ее кислотой

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина заявила, что получает угрозы от экс-супруги ее нынешнего возлюбленного Романа Товстика Елены. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак, запись их разговора доступна на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

«Я считаю, что Елена — человек с нестабильной психикой. (...) Мне Роман сказал, что она очень сильно мне угрожает. Последнее, что я слышала, — это то, что она собирается вылить [на меня] кислоту», — пожаловалась Диброва.

Она добавила, что попросила возлюбленного нанять охрану для ее защиты.

Ранее Дибров назвал дружескими свои отношения с бывшей женой. «Она говорит моими словами, она знает все, что я подумаю, она может предугадывать мои реплики», — заявил телеведущий, говоря об экс-супруге.

Дибровы официально развелись в конце сентября. Перед этим Полина дала интервью, в ходе которого призналась, что рассталась с телеведущим из-за того, что начала испытывать романтические чувства к другому мужчине — бизнесмену Роману Товстику, который на тот момент тоже находился в браке. Товстик развелся с женой Еленой в конце сентября.