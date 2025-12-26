Реклама

Бывший СССР
20:09, 26 декабря 2025

В МИД РФ прокомментировали возможный развал Украины

Рябков назвал возможность развала Украины открытым вопросом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сценарий развала Украины не является абстрактным, но вопрос о его реалистичности остается открытым. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Не все зависит от воли тех, кто сейчас находится у власти в Киеве (…). Я думаю, что сценарий развала, который обсуждается, он не абсолютно умозрительный, но насколько он реалистичен — это вопрос открытый», — ответил дипломат.

Ранее Сергей Рябков заявил, что версии мирного урегулирования конфликта России и Украины радикально отличаются. Он также отметил, что решение украинского кризиса приблизилось. Однако дипломат подчеркнул, что называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине некорректно.

