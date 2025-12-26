Журова ответила на призыв Шевченко отстранить от Олимпиады союзников России

Журова: Призыв Шевченко отстранить от ОИ союзников России изолирует Украину

Депутат Госдумы Светлана Журова ответила на призыв главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко отстранить от Олимпийских игр (ОИ) союзников России. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что такие высказывания украинских деятелей рискуют оставить спортсменов Украины в изоляции, где они будут соревноваться сами с собой. Она отметила, что Шевченко фактически предлагает исключить Китай, Бразилию, Индию и почти всю Африку из Игр.

Она призвала распространить слова Шевченко, чтобы страны увидели его позицию. «Сидеть дома и заявлять — это одно, но такие манипуляции всем надоели», — посчитала она.

25 декабря Шевченко призвал отстранить от Олимпиады всех союзников России. Бывший футболист раскритиковал допуск россиян на Игры и призвал отстранить от них все страны, которые находятся на стороне России.

Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. На данный момент официальное приглашение на турнир от Международного олимпийского комитета (МОК) получили трое россиян — фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, выступающие в одиночном катании, а также ски-альпинист Никита Филиппов.