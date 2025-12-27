Ибрагимович одной фразой прокомментировал фото с Нурмагомедовым

Футболист Златан Ибрагимович опубликовал фото с Хабибом Нурмагомедовым

Футболист Златан Ибрагимович опубликовал фото с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и прокомментировал его одной фразой. Пост Ибрагимовича доступен в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ибрагимович выложил снимок, на котором они с Нурмагомедовым проводят схватку по армрестлингу. За ними наблюдает футболист Поль Погба.

«Хороший, плохой, злой», — написал под постом Ибрагимович. Нурмагомедов отреагировал на это комментарием со смеющимся эмодзи: «Я не злой».

Нурмагомедов увлекается футболом и дружит со многими представителями этого вида спорта, в том числе с пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Бывший чемпион UFC регулярно посещает матчи. В августе этого года Нурмагомедова и другого российского бойца Ислама Махачева звали в профессиональный футбол.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он выиграл пояс в 2018 году, победив Эла Яквинту. После этого он трижды успешно защитил титул и завершил карьеру в 2020-м, уйдя из смешанных единоборств непобежденным.