12:04, 27 декабря 2025Спорт

Махачев обозначил дату следующего поединка

Чемпион UFC Ислам Махачев: Подерусь после Рамадана — апрель, май, июнь
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ed Mulholland / Reuters

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев обозначил дату своего следующего поединка. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Махачев рассказал, что ему предлагали выйти в октагон в январе, но он отказался из-за нехватки времени на подготовку. «Думаю, точно подерусь после Рамадана — апрель, май, июнь, любая дата. Если захотят поставить в Белый дом, то подожду. Если нет — то можно подраться пораньше», — отметил боец.

Турнир UFC в Белом доме пройдет в Вашингтоне 14 июня, в День флага США. Ожидается, что октагон установят на лужайке у Белого дома. Окончательный состав бойцов еще неизвестен. Неоднократно появлялась информация, что в турнире должны принять участие звезды UFC, среди которых Махачев и ирландец Конор Макгрегор.

В предыдущем бою, состоявшемся в 16 ноября, Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал чемпионом UFC в полусреднем весе. Россиянин доминировал на протяжении всех пяти раундов и выиграл единогласным решением судей. Всего в его активе 28 побед при одном поражении в карьере.

