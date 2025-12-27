Реклама

00:26, 27 декабря 2025

Роднина объяснила нежелание получать паспорт США

Депутат Роднина заявила, что осознанно не получила паспорт США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила нежелание получать паспорт США. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что получение паспорта США требует сложной процедуры и осознанного выбора, но для нее это никогда не было актуально. Она жила в Америке 13 лет, работая тренером, однако всегда считала себя гражданкой России.

Ранее Роднина рассказала, как относится к тому, что ее дочь Алена Миньковская живет в США. Она заявила, что хотела бы, чтобы дочь жила рядом.

Роднина жила в США с 1990 по 2002 год. В Америке она работала тренером международного центра фигурного катания. Бывшая фигуристка с 2022 года находится под американскими, европейскими и украинскими санкциями.

