В Совфеде высказались об отношениях России и США

Вице-спикер СФ Косачев: Не все в США настроены сотрудничать с Россией

Диалог между Россией и Соединенными Штатами необходим. Однако на текущий момент не все в Вашингтоне готовы сотрудничать с Москвой, указал на это вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет РИА Новости.

«Крайне важно выйти на самостоятельный двусторонний диалог между Россией и США, который должен иметь самоценный характер и не зависеть от третьих сторон», — подчеркнул политик.

Однако в США есть факторы и силы, которые не заинтересованы в таком развитии событий, посетовал Косачев. Он также напомнил о том, что демократы в США по-прежнему настроены к России весьма негативно.

Несколькими днями в МИД РФ рассказали, что Россия и США провели новый раунд консультаций по устранению взаимных раздражителей. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, главные вопросы в рамках этой темы «по-прежнему подвешены», однако в ряде аспектов можно зафиксировать значительный прогресс.

До этого в Штатах признали, что западные санкции против России приносят пользу только тем, кто их вводит. Как отмечалось, антироссийские ограничения могут быть сняты, а взаимная торговля принесет больше пользы миру.