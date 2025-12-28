Дзагоев рассказал о состоянии тяжелобольного Алдонина

Дзагоев заявил, что борющийся с раком Алдонин чувствует себя бодро

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о состоянии тяжелобольного экс-партнера по команде Евгения Алдонина. Его слова приводит РИА Новости.

Дзагоев заявил, что Алдонин, борющийся с раком, чувствует себя бодро. «Он в этом плане — настоящая машина. Мы все его поддерживаем», — добавил он.

О диагностированном у 45-летнего Алдонина тяжелом заболевании стало известно 22 ноября. В Российской премьер-лиге рассказали, что бывшему футболисту требуется дорогостоящее лечение, и призвали помочь ему и его семье материально.

Позднее Алдонин рассказал, что находится в Германии и настроен бороться с тяжелым заболеванием. Он подчеркнул, что верит в возможность вылечиться.