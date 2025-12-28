Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:50, 28 декабря 2025Спорт

Дзагоев рассказал о состоянии тяжелобольного Алдонина

Дзагоев заявил, что борющийся с раком Алдонин чувствует себя бодро
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Евгений Алдонин. Архивное фото

Евгений Алдонин. Архивное фото. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о состоянии тяжелобольного экс-партнера по команде Евгения Алдонина. Его слова приводит РИА Новости.

Дзагоев заявил, что Алдонин, борющийся с раком, чувствует себя бодро. «Он в этом плане — настоящая машина. Мы все его поддерживаем», — добавил он.

О диагностированном у 45-летнего Алдонина тяжелом заболевании стало известно 22 ноября. В Российской премьер-лиге рассказали, что бывшему футболисту требуется дорогостоящее лечение, и призвали помочь ему и его семье материально.

Позднее Алдонин рассказал, что находится в Германии и настроен бороться с тяжелым заболеванием. Он подчеркнул, что верит в возможность вылечиться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие для отвода войск от линии соприкосновения

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Перед встречей с Трампом Зеленский поговорил по телефону со Стармером

    Раскрыты ожидания от встречи Трампа и Зеленского

    Полицейские задержали сбежавших из психбольницы осужденных

    Дзагоев рассказал о состоянии тяжелобольного Алдонина

    Лукашенко рассказал о своем состоянии после падения во время хоккейного матча

    Упавший с холма турист два дня выживал среди диких животных, дополз до фермы и был спасен

    Россиян предупредили об опасности популярного новогоднего салата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok