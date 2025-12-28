Карлсен впервые прокомментировал эмоциональное поведение после поражения от россиянина

Шахматист Магнус Карлсен заявил, что ему стыдно за игру с россиянином Артемьевым

Норвежский шахматист Магнус Карлсен впервые прокомментировал свое эмоциональное поведение после неожиданного поражения от россиянина Владислава Артемьева в седьмом раунде чемпионата мира (ЧМ) по рапиду, который проходил в Катаре. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен заявил, что ему стыдно за игру с россиянином. Он подчеркнул, что перед встречей чувствовал себя плохо: зябко и не в форме, а партии задержались на десять минут.

27 декабря Артемьев обыграл Карлсена в седьмом раунде ЧМ по рапиду. Артемьев играл белыми фигурами и одержал победу на 29-м ходу. После этого норвежец поспешил покинуть зал и оттолкнул камеру оператора, когда тот приблизился.

35-летний Карлсен в итоге выиграл турнир и стал чемпионом мира. Он занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Он лидирует в нем с 2010 года.