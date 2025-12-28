МО РФ: Группировка войск «Днепр» освободила Степногорск в Запорожской области

Российские войска взяли под контроль Степногорск в Запорожской области, расположенный в 2,5 километра от левого берега Каховского водохранилища и примерно в 30 километрах от города Запорожье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Днепр" активными действиями освободили населенный пункт Степногорск Запорожской области», — рассказали в ведомстве.

Помимо этого, 28 декабря стало известно о завершении взятия под контроль Гуляйполя в той же области, а также Димитрова, Родинского, Артемовки и Вольного в ДНР.

Как уточнил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», несколько остававшихся в Димитрове групп военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен.