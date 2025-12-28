Реклама

00:12, 28 декабря 2025Спорт

Появились подробности об избиении темнокожего воспитанника футбольного ЦСКА

Воспитанник ЦСКА Адамс получил пулевое ранение после серии драк в Звенигороде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Robert Skalski / Shutterstock / Fotodom

Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс получил пулевое ранение бедра и рваную рану губы после серии драк в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на спорте».

По информации источника, темнокожий футболист приехал в гости к экс-игроку ялтинского «Рубина» Тимуру Магомедову. После употребления алкоголя они вышли на улицу, где поссорились и подрались с незнакомцами; вмешавшийся водитель применил травматический пистолет для самообороны.

Ранее стало известно, что Адамса жестоко избили в Подмосковье. Отмечалось, что на него напали 10 человек. В воспитанника ЦСКА выстрелили, а затем избили вдесятером.

Адамс родился в Санкт-Петербурге. С 2012 по 2014 год выступал за дублирующий состав армейцев, но не сумел пройти в основную команду. Защитник вызывался в юношескую сборную России. На клубном уровне, помимо ЦСКА, представлял красноярский «Енисей», челнинский «КАМАЗ», армянские «Бананц» и «Ван», испанскую «Серседу», белорусскую «Ислочь», а также ряд команд из Казахстана. В данный момент у него нет контракта ни с одним из клубов.

