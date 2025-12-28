Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:00, 28 декабря 2025Спорт

Российская лыжница рассказала об отношении к ней иностранных соперниц на Кубке мира

Лыжница Дарья Непряева: На Кубке мира ко мне все относятся хорошо
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Дарья Непряева

Дарья Непряева. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала об отношении к ней иностранных соперниц на Кубке мира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По ее словам, встреча была дружелюбной. «Нет косых взглядов. Все всегда здороваются. Я даже с парочкой спортсменок‑лидеров перекидывалась парой фраз. Все ко мне хорошо относятся», — заявила Непряева.

Ранее Непряева оценила свой дебют на Кубке мира. Она назвала конкуренцию на международном уровне колоссальной, а также отметила плотность результатов.

Непряева и другой российский лыжник — Савелий Коростелев — дебютировали на этапе Кубка мира в Давосе, который прошел с 13 по 14 декабря. Россияне провели по две гонки и не поднимались выше 20-го места, но завоевали по четыре квоты на зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я всегда искала страсть». Умерла Брижит Бардо. Она была легендой кино и одним из главных секс-символов ХХ века

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    В России заявили об агонии ВСУ

    Стали известны вопросы обсуждений Зеленского и Трампа

    52-летнюю Хайди Клум сняли топлес во время отдыха на пляже

    Московские врачи спасли мужчину от слепоты через прокол в паху

    Лавров обратился к «непонятливым» политикам в Европе и напомнил об ответе России

    На Украине новые ТЦК захотели открывать в селах

    Российская лыжница рассказала об отношении к ней иностранных соперниц на Кубке мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok