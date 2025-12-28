Российская лыжница рассказала об отношении к ней иностранных соперниц на Кубке мира

Лыжница Дарья Непряева: На Кубке мира ко мне все относятся хорошо

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала об отношении к ней иностранных соперниц на Кубке мира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По ее словам, встреча была дружелюбной. «Нет косых взглядов. Все всегда здороваются. Я даже с парочкой спортсменок‑лидеров перекидывалась парой фраз. Все ко мне хорошо относятся», — заявила Непряева.

Ранее Непряева оценила свой дебют на Кубке мира. Она назвала конкуренцию на международном уровне колоссальной, а также отметила плотность результатов.

Непряева и другой российский лыжник — Савелий Коростелев — дебютировали на этапе Кубка мира в Давосе, который прошел с 13 по 14 декабря. Россияне провели по две гонки и не поднимались выше 20-го места, но завоевали по четыре квоты на зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.