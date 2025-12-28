Реклама

13:44, 28 декабря 2025Спорт

В Федерации шахмат России оценили поведение Карлсена после поражения от Артемьева

Вице-президент ФХР Смагин: Мы уже привыкли к эпатажному поведению Карлсена
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO / Seshadri Sukumar / Globallookpress.com

Вице-президент Федерации шахмат России (ФХР) Сергей Смагин оценил поведение норвежца Магнуса Карлсена после неожиданного поражения от россиянина Владислава Артемьева в седьмом раунде чемпионата мира (ЧМ) по рапиду. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Смагина, в ФХР привыкли к эпатажному поведению спортсмена. «То он опоздает на партию, то из-за дресс-кода поругается, сейчас журналиста оттолкнул. На мой взгляд, он переоценивает свое величие и значение в шахматах», — заявил Смагин.

27 декабря после поражения от Владислава Артемьева норвежец поспешил покинуть зал, не расставив свои фигуры. Он также оттолкнул камеру оператора, когда тот приблизился.

35-летний Карлсен занимает первое место в рейтинге ФИДЕ. Он лидирует в нем с 2010 года. Норвежец пять раз становился чемпионом мира.

