20:54, 28 декабря 2025Спорт

В США предсказали количество чемпионов UFC из России к концу 2026 года

Bloody Elbow: В 2026 году пять из восьми титулов UFC завоюют бойцы из России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Умар Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов. Фото: Altaf Qadri / AP

Американский портал Bloody Elbow предсказал количество чемпионов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) к концу 2026 года. Об этом сообщается на сайте издания.

Эксперты заявили, что пять из восьми титулов завоюют бойцы российского происхождения. Умар Нурмагомедов укрепит позиции в легчайшем весе, Ислам Махачев перейдет в полусредний дивизион, а Азамат Мурзаканов возглавит полутяжелый класс. Кроме того, Мухаммад Мокаев (наилегчайший вес, за Великобританию) и Хамзат Чимаев (средний вес, за ОАЭ) также поднимутся на вершину.

Остальные пояса, по прогнозу, достанутся грузинским бойцам Мерабу Двалишвили (полулегкий вес) и Илие Топурии (легкий вес), а также британцу Тому Аспиналлу в тяжелом дивизионе.

В октябре 2025 года в UFC не осталось чемпионов из России после поражения Магомеда Анкалаева, однако уже через месяц страна вернула один из поясов.

