16:25, 29 декабря 2025Спорт

12-летний россиянин обыграл действующего чемпиона мира по шахматам на ЧМ по блицу

12-летний россиянин обыграл чемпиона мира Доммараджу на ЧМ по блицу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

12-летний российский шахматист Сергей Склокин обыграл действующего чемпиона мира — Гукеша Доммараджу из Индии на первенстве планеты по блицу, который проходит в Дохе (Катар). Об этом сообщает ТАСС.

Россиянин, который играл белыми фигурами, победил на 80-м ходу. Он поставил сопернику мат. Для Склокина это третья победа в трех партиях, он идет в числе лидеров турнира.

Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря. Турнир проходит по швейцарской системе и состоит из 19 туров.

5 декабря индиец Сарвагья Сингх Кушваха стал самым молодым игроком в истории, которому удалось попасть в рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Возраст спортсмена — 3 года 7 месяцев и 20 дней.

