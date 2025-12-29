Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:05, 29 декабря 2025Из жизни

Мужчина отдал жизнь за место в общественном туалете

В Сингапуре мужчина подрался с соперником за очередь в туалет и умер
Никита Савин
Никита Савин

Фото: HanifFauzi / Shutterstock / Fotodom  

В Сингапуре пожилой мужчина не выжил после драки с соперником за очередь в общественный туалет. Об этом сообщает Mothership.

Ночью 21 декабря 73-летний Фу Суан Чу выпивал на веранде закусочной Fork & Spoon в одиночестве. За соседним столиком тем же самым занимался 57-летний Тео Энг Чай. Туалет был занят, и Чу дожидался своей очереди, чтобы облегчиться. Когда место в туалете освободилось, его опередил Чай, попытавшийся пролезть в уборную без очереди.

Между мужчинами возникла словесная перепалка, после чего они подрались. Чай ударил Чу в область головы, и тот получил прелом щитовидного хряща гортани. Все это произошло под объективами четырех камер видеонаблюдения. Пожилого мужчину доставили в больницу, однако спасти его врачи не смогли.

Материалы по теме:
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Чай отказался давать комментарий по поводу случившегося. Он находится в тюрьме. Первое заседание по делу назначено на 30 декабря.

Ранее сообщалось, что в США молодая сотрудница супермаркета из штата Калифорния не пережила драки с коллегой на работе. Девушки поссорились по неизвестной причине, после чего одна из них повалила вторую на пол, села сверху и не давала дышать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я понимаю позицию Путина». Трамп провел переговоры с Зеленским и озвучил щедрое предложение России к Украине

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Экс-президента Киргизии лишили всех госнаград

    Россияне стали реже платить банковскими картами

    Россиянин описал поездку на Колыму фразой «смеюсь, когда москвичи жалуются на дороги»

    Apple назвала идеальный срок замены iPhone

    На Западе назвали способ снизить вероятность нового конфликта

    Парень приехал в гости к родителям девушки и оказался наедине с собственным зловонием

    Стало известно о тайных переговорах депутатов Госдумы с американскими конгрессменами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok