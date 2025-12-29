Мужчина отдал жизнь за место в общественном туалете

В Сингапуре мужчина подрался с соперником за очередь в туалет и умер

В Сингапуре пожилой мужчина не выжил после драки с соперником за очередь в общественный туалет. Об этом сообщает Mothership.

Ночью 21 декабря 73-летний Фу Суан Чу выпивал на веранде закусочной Fork & Spoon в одиночестве. За соседним столиком тем же самым занимался 57-летний Тео Энг Чай. Туалет был занят, и Чу дожидался своей очереди, чтобы облегчиться. Когда место в туалете освободилось, его опередил Чай, попытавшийся пролезть в уборную без очереди.

Между мужчинами возникла словесная перепалка, после чего они подрались. Чай ударил Чу в область головы, и тот получил прелом щитовидного хряща гортани. Все это произошло под объективами четырех камер видеонаблюдения. Пожилого мужчину доставили в больницу, однако спасти его врачи не смогли.

Чай отказался давать комментарий по поводу случившегося. Он находится в тюрьме. Первое заседание по делу назначено на 30 декабря.

