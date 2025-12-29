Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:48, 29 декабря 2025Ценности

Переезд Долиной с десятками платьев из скандальной квартиры попал на видео

Певица Долина наняла грузовые машины для вывоза платьев из скандальной квартиры
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Мария Винар

Переезд советской и российской певицы Ларисы Долиной с десятками платьев из скандальной квартиры попал на видео. Соответствующие кадры публикует Shot.

По данным Telegram-канала, артистка наняла несколько грузовых машин для переезда. Первая «Газель» приехала к дому в 10:00. Долина запланировала сначала увезти одежду, в том числе концертные наряды. При этом синтезатор, стоимость которого составляет миллион рублей, пока останется в квартире. Его разберут и начнут вывозить по частям на финальном этапе переезда.

Долина продала квартиру в центре Москвы предпринимательнице Полине Лурье за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Когда певица поняла, что ее обманули, то через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры осталась без жилья и не получила обратно деньги.

16 декабря Верховный суд рассмотрел жалобу Лурье на решение суда предстоящей инстанции вернуть квартиру Долиной. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить певицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о наступлении российских войск в сторону крупного города в зоне СВО

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Выявлена неочевидная причина ухудшения работы глаз

    В Минкульте прокомментировали отмену концертов российских артистов в Европе

    Названы пять бесполезных процедур в косметологии

    Путин дал поручение по буферной зоне на границе с Украиной

    Путин призвал пресекать попытки ВСУ помешать продвижению российских сил в Купянске

    Российские войска прорвали оборону Красного Лимана

    Основателя финансовой пирамиды депортировали в Россию из Дубая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok