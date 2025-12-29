Переезд Долиной с десятками платьев из скандальной квартиры попал на видео

Певица Долина наняла грузовые машины для вывоза платьев из скандальной квартиры

Переезд советской и российской певицы Ларисы Долиной с десятками платьев из скандальной квартиры попал на видео. Соответствующие кадры публикует Shot.

По данным Telegram-канала, артистка наняла несколько грузовых машин для переезда. Первая «Газель» приехала к дому в 10:00. Долина запланировала сначала увезти одежду, в том числе концертные наряды. При этом синтезатор, стоимость которого составляет миллион рублей, пока останется в квартире. Его разберут и начнут вывозить по частям на финальном этапе переезда.

Долина продала квартиру в центре Москвы предпринимательнице Полине Лурье за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Когда певица поняла, что ее обманули, то через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры осталась без жилья и не получила обратно деньги.

16 декабря Верховный суд рассмотрел жалобу Лурье на решение суда предстоящей инстанции вернуть квартиру Долиной. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить певицу.