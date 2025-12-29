Появилось видео смертельного ДТП с участием Джошуа

На видео боксер Джошуа выбирается из машины после ДТП

Появились первые видеокадры с места смертельного ДТП в Нигерии с участием британского боксера Энтони Джошуа. Ролик приводит «Чемпионат».

На записи видно, как спортсмену помогают выбраться из сильно поврежденного автомобиля.

Ранее стало известно, что Джошуа стал участником смертельной аварии в Нигерии. Сообщалось, что внедорожник Lexus с Джошуа, водителем и двумя пассажирами на скорости врезался в стоящий грузовик на загруженном участке скоростной трассы Лагос — Ибадан. Британский боксер, ехавший на заднем сиденье, получил лишь легкие травмы. Водитель и пассажир рядом с ним погибли на месте.

Джошуа — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. Среди соперников британца были Владимир Кличко, Александр Поветкин и Александр Усик.

