Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:18, 29 декабря 2025Спорт

Появилось видео смертельного ДТП с участием Джошуа

На видео боксер Джошуа выбирается из машины после ДТП
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Появились первые видеокадры с места смертельного ДТП в Нигерии с участием британского боксера Энтони Джошуа. Ролик приводит «Чемпионат».

На записи видно, как спортсмену помогают выбраться из сильно поврежденного автомобиля.

Ранее стало известно, что Джошуа стал участником смертельной аварии в Нигерии. Сообщалось, что внедорожник Lexus с Джошуа, водителем и двумя пассажирами на скорости врезался в стоящий грузовик на загруженном участке скоростной трассы Лагос — Ибадан. Британский боксер, ехавший на заднем сиденье, получил лишь легкие травмы. Водитель и пассажир рядом с ним погибли на месте.

Джошуа — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. Среди соперников британца были Владимир Кличко, Александр Поветкин и Александр Усик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Татьяна Буланова раскрыла секреты стройности после 50 лет

    Самыми молодыми миллиардерами в мире стали придумавшие ИИ-стартап друзья

    В России прокомментировали атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

    В России выдадут меньше ипотеки

    РЖД сократит инвестиции в 2026 году

    Москвичи начали лепить котовиков

    Зеленский раскрыл процент желающих мира украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok