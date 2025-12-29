Реклама

Наука и техника
05:17, 29 декабря 2025Наука и техника

Служба спасения зафиксировала падение фрагмента ракеты в Якутии

Спасатели зафиксировали падение отделяющейся части ракеты «Союз-2.1б» в Якутии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Служба спасения Якутии / Telegram

Спасатели зафиксировали приземление фрагмента отделяющейся части ракеты «Союз-2.1б» в Якутии. Такие данные приводит пресс-служба Службы спасения Республики Саха в Telegram-канале.

Уточняется, что фрагмент упал в Вилюйском улусе в 22.31 по местному времени (в 16.31 по московскому), это подтвердили группа спасателей и сотрудники Роскосмоса. «На месте работают экологи из Москвы, Хабаровска и Якутска, которые замеряют уровень радиации», — отмечается в сообщении.

План полета предусматривал, чтобы отработанные элементы оказались в четырех районах Якутии, территории контролируют, за ними наблюдают в целях обеспечения полной безопасности.

Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками «Аист-2Т» и 50 попутными аппаратами запустили с космодрома Восточный 28 декабря в 22.18 по местному времени.

Аппараты «Аист-2Т», запущенные с ракетой, предназначены для дистанционного зондирования Земли. Благодаря им создаются цифровые модели местности. Также они будут контролировать различные чрезвычайные ситуации.

