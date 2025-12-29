Реклама

Наука и техника
08:37, 29 декабря 2025Наука и техника

Спасатели засняли на видео момент падения фрагмента ракеты в Якутии

Спасатели показали на видео момент падения фрагмента ракеты «Союз-2.1б» в Якутии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Служба спасения Якутии / Telegram

Спасатели сняли на видео приземление фрагмента отделяющейся части ракеты «Союз-2.1б» в Якутии. Они опубликовали кадры в Telegram-канале Службы спасения Республики Саха.

«Момент падения отделяющегося фрагмента ракеты в Вилюйском районе», — гласит подпись к видео. В кадре — светящийся объект, который постепенно приближается к земле.

UPD: Служба спасения обнаружила в заснеженном лесу фрагмент отделяющейся части ракеты-носителя.

«Один фрагмент ракеты носителя — топливный бак целиком, обнаружен сегодня на территории Вилюйского района. Лежит в редколесье. Обнаружен во время работ по отбору проб снега на измерение радиации», — заявил старший группы спасателей Павел Алексеев.

Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками «Аист-2Т» и 50 попутными аппаратами запустили с космодрома Восточный 28 декабря в 22.18 по местному времени. Благодаря аппаратам «Аист-2Т» создаются цифровые модели местности. Также они будут контролировать различные чрезвычайные ситуации.

