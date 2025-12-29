Трамп напомнил Зеленскому о перепалке в Белом доме

Трамп вспомнил о произошедшей между ним и Зеленским перепалке в Белом доме

Президент США Дональд Трамп напомнил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о произошедшей между ними словесной перепалке в Белом доме в феврале этого года. Об этом он вспомнил во время пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго, трансляцию которойвел Белый дом.

В ходе общения с журналистами он напомнил, что процесс мирного урегулирования по Украине шел с переменным успехом и у США были разные противоречия с обеими сторонами. «Иногда он [Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру»] был близок, а президент [России Владимир] Путин — нет, потом президент Путин был близок, а он — нет. Вы видели это в Белом доме», — сказал глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина стали ближе к урегулированию на Украине, чем когда-либо прежде. Трамп также допустил возможность проведения трехсторонней встречи с участием Зеленского и Путина. По его словам, встреча может состояться в «подходящее время».

Во время встречи в Белом доме в феврале между Зеленским и Трампом произошла перепалка. Американский лидер пригрозил, что если Украина не пойдет на сделку по урегулированию конфликта, то США полностью прекратят помощь Киеву.