Россия
12:08, 29 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали три самых сложных вопроса мирного соглашения по Украине

Депутат Чепа отнес вопрос территорий к самым сложным в соглашении с Украиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Остались не до конца урегулированными три вопроса из мирного соглашения по Украине, предположил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Самые сложные пункты плана он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По мнению депутата, неразрешенными остались вопросы территорий, гарантий безопасности и контроля над Запорожской АЭС. Он отметил, что президент США Дональд Трамп уделил этим пунктам большее внимание на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Трамп сказал, что этого конфликта не было бы, если бы Россию не обвинили во вмешательстве в выборы в 2020 году. Это очень важный момент. Еще один важный момент — он сказал, что Россия заинтересована в мире. Говоря о станции, он уделил внимание тому, что Россия не наносила по ней удары. Трамп хорошо знает, что в настоящий момент многие украинские работники на станции получают угрозы от спецслужб Украины. Здесь позиция Украины и России понятна для Америки. И третий вопрос — это вопрос гарантий. Здесь Трамп подчеркнул, что Европе будет уделено больше ответственности за гарантии, которые просит Украина», — поделился Чепа.

Сторонам удастся достичь консенсуса по всем трем вопросам, считает парламентарий.

Ранее Трамп по итогам встречи с Зеленским заявил о том, что неурегулированными остаются 1-2 наиболее сложных вопроса. В частности, ключевой вопрос, по которому пока не удалось договориться, заключается в суверенитете над Донбассом. При этом, отметил он, согласование позиций по этой проблеме движется в нужном направлении.

Встреча политиков прошла в столовой частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго за закрытыми дверями. Зеленский сообщал, что намерен обсудить с американским коллегой территориальные уступки и экономику страны.

