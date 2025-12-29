Захарова: США прилагают все усилия для спасения «остатков Украины»

США прилагают все усилия для того, чтобы спасти «остатки Украины», в то время как Киев подрывает мирные инициативы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Я сейчас говорю и об администрации США, и о многих других, [кто] фокусирует свое внимание для того, чтобы, по сути, спасти остатки Украины (...) И вот в этот самый момент, когда обсуждаются пункты, когда обсуждаются планы, когда подыскиваются слова, вот эта, извините меня, кровавая, оголтелая, террористическая шантрапа занимается подрывом мирных усилий. Вот в этом беспрецедентность», — заявила Захарова.

По ее мнению, попытка атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина является «пощечиной» американскому лидеру Дональду Трампу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Позже эту информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин рассказал об этом случае главе Белого дома Дональду Трампу.