Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:09, 29 декабря 2025Мир

Захарова заявила о желании США спасти «остатки Украины»

Захарова: США прилагают все усилия для спасения «остатков Украины»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

США прилагают все усилия для того, чтобы спасти «остатки Украины», в то время как Киев подрывает мирные инициативы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Я сейчас говорю и об администрации США, и о многих других, [кто] фокусирует свое внимание для того, чтобы, по сути, спасти остатки Украины (...) И вот в этот самый момент, когда обсуждаются пункты, когда обсуждаются планы, когда подыскиваются слова, вот эта, извините меня, кровавая, оголтелая, террористическая шантрапа занимается подрывом мирных усилий. Вот в этом беспрецедентность», — заявила Захарова.

По ее мнению, попытка атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина является «пощечиной» американскому лидеру Дональду Трампу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Позже эту информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин рассказал об этом случае главе Белого дома Дональду Трампу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава богу, не дали им Tomahawk». Трамп в шоке от попытки ВСУ ударить по резиденции Путина. Что об этом говорят в России и мире

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Зеленский предрек исход референдума по выводу войск из Донбасса

    В Крыму атаку ВСУ на резиденцию Путина назвали безумным актом терроризма

    Трамп раскрыл потери ВСУ

    Бывший финский депутат получил убежище в России

    Захарова заявила о желании США спасти «остатки Украины»

    Захарова объяснила значение атаки на резиденцию Путина для Трампа

    Захарова прокомментировала перемирие между Таиландом и Камбоджей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok