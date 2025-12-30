Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:47, 30 декабря 2025Спорт

На матче «Вашингтона» развернули флаг России

На матче НХЛ между «Вашингтоном» и «Флоридой» развернули флаг России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jeff Romance / Imagn Images / Reuters

«Флорида Пантерс» одержала победу над «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

На трибунах развернули российский флаг. В составе «Флориды» выступает вратарь Сергей Бобровский, а за «Вашингтон» — нападающий Александр Овечкин.

Встреча завершилась победой «Флориды» со счетом 5:3. Бобровский отразил 22 из 25 бросков и записал на свой счет 446-ю победу в НХЛ, поднявшись на восьмое место в рейтинге лиги. Овечкин результативными действиями не отличился.

В декабре прошлого года болельщики также вывесили российский флаг на трибунах во время матча регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерс» и «Каролина Харрикейнс». Триколор попал в кадры телетрансляции в концовке встречи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Орешник" покажется невинным фейерверком». Военкор предложил вариант сокрушительного ответа Украине на атаку резиденции Путина

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Одна страна захотела поставлять в Россию ананасы и манго

    Женщина неожиданно разбогатела на 12,7 миллиона долларов в день рождения дочери

    В Европе осудили Трампа за слова о Путине

    В Европе нашли объяснение лояльности Трампа к России

    Азербайджан пригрозил пожизненными сроками гражданам за участие в СВО

    В МВД России раскрыли основные критерии оценки эффективности автошкол

    Удары соседа напугали Йемен и вынудили принять меры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok