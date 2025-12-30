Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 30 декабря 2025Россия

Опубликован касающийся мужчин приказ министра обороны России

Минобороны опубликовало приказ Белоусова о круглогодичном призыве в 2026 году
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил командующим войсками военных округов и военным комиссарам обеспечить совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления организацию и проведение круглогодичного призыва в армию с 1 января по 31 декабря 2026 года. Соответствующий приказ Минобороны опубликовало в Telegram.

Согласно документу, мероприятия коснутся мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. Этим же приказом Белоусов поручил уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых истек.

Ранее в России досрочно завершился последний осенний призыв в армию. В соответствии с указом президента Владимира Путина, на срочную службу в Вооруженные силы страны и другие войска призваны 135 тысяч граждан.

В 2026 году в России пройдет первый круглогодичный призыв. Соответствующий закон глава государства подписал в ноябре. 29 декабря был опубликован указ президента о начале призывных мероприятий с 1 января 2026 года. Они коснутся как минимум 261 тысячи граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван способ атаки беспилотников ВСУ на резиденцию Путина

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    В России 12-летний ребенок подавился блином и не выжил

    Врачи сравнили пользу одной долгой и нескольких коротких прогулок

    Москвичка нашла на балконе сумку с 100 миллионами рублей

    Стало известно о смерти экс-депутата во время демонтажа башни в российском регионе

    Опубликован касающийся мужчин приказ министра обороны России

    Кошки Куклачева отказались работать после инфаркта дрессировщика

    Стал известен фаворит матча между «Арсеналом» и «Астон Виллой»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok