11:12, 30 декабря 2025Бывший СССР

«Подлетное время до любой точки Европы — пара минут». «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии и впервые попал на видео

МО РФ: Оснащенное «Орешником» подразделение заступило на дежурство в Белоруссии
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Минобороны РФ

Минобороны России сообщило 30 декабря, что система баллистических ракет средней дальности «Орешник» заступила на боевое дежурство в Белоруссии. Ведомство показало церемонию заступления на дежурство подразделения, оснащенного этим ракетным комплексом.

По заявлению МО РФ, специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку, в Белоруссии созданы все условия для службы и проживания российских военнослужащих, личный состав подразделения осваивает новые районы боевого патрулирования.

Кадр: Минобороны РФ

Заместитель командира войсковой части (имя не приводится) добавил, что ежедневно идут занятия по боевой и тактической подготовке, а личный состав «свой профессионализм уже доказал в деле в ходе плановых занятий».

Как добавило РИА Новости, на опубликованных Минобороны кадрах «Орешник» показали впервые. На видео попало поднятие флагов России и Белоруссии и ракетных войск двух государств, развертывание и маскировка комплекса в белорусских лесах.

«Подлетное время до любой точки Европы — пара минут», — прокомментировал размещение комплекса в Белоруссии Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Орешник» могли разместить на востоке Белоруссии

Ранее Reuters сообщило, что «Орешник», предположительно, разместили на авиабазе «Кричев-6» в Могилевской области на востоке Белоруссии — в пяти километрах от границы с Россией. Аэродром расположен примерно в 180 километрах от Украины, 370 километрах от Латвии, 400 километрах от Литвы и 540 километрах от Польши.

Уточняется, что это может существенно усилить возможности России по поражению целей по всей Европе. Спутниковые данные показывают ускоренное строительство объектов, характерных для стратегической ракетной базы.

Первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко же сообщил, что в стране определили районы действия «Орешника» на боевом дежурстве. «Проходит слаживание боевых расчетов и привязка к геодезическим координатам, чтобы можно было осуществлять его развертывание и применение. Все вот эти мероприятия составляют комплекс работ по сокращению срока пуска боевой ракеты», — уточнил Муравейко.

Он отметил, что время развертывания РК, бывает, отличается, это зависит от степени готовности и прочих факторов. «Но это считаные минуты», — заверил замминистра обороны Белоруссии.

В свою очередь, замначальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил белорусской Военной академии, полковник Андрей Богодель назвал размещение в Белоруссии новейшего российского ракетного комплекса посылом Западу о готовности Минска защищать свой мир имеющимися средствами. Он выразил мнение, что сейчас «любое добро должно быть с кулаками», поскольку сегодня мир не может быть устроен иным образом.

