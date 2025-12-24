Реклама

18:48, 24 декабря 2025Бывший СССР

Украина готовит ответ на размещение «Орешника» в Белоруссии. Зеленский заявил, что разведка получила новые данные о комплексах

Зеленский: Украина готовит ответ на размещение ракет «Орешник» в Белоруссии
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Киев совместно с партнерами подготовит ответ на размещение в Белоруссии российских систем баллистических ракет средней дальности «Орешник». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, украинская разведка якобы собрала более подробную информацию о размещении российских систем на территории соседней республики. Зеленский отметил, что союзникам Украины необходимо знать об этом, чтобы «учитывать в своих защитных шагах».

«Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия несет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов», — подчеркнул президент.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

«Орешник» был размещен в Белоруссии 17 декабря и уже заступил на боевое дежурство. Президент республики Александр Лукашенко подчеркивал, что военное сотрудничество с Россией обеспечивает стратегическую защиту Минска.

Зеленский признал преимущества «Орешника»

Зеленский признал, что российскую ракету невозможно сбить с помощью дронов. Кроме того, военный потенциал «Орешника» превосходит возможности украинских систем противовоздушной обороны.

В то же время президент заявил, что Киев якобы знает точное место размещения комплекса на территории Белоруссии. «Мы понимаем, где это будет», — заявил украинский лидер.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Белоруссии разместят до десяти комплексов «Орешник»

Россия разместит на территории Белоруссии до десяти ракетных комплексов «Орешник», сообщил Лукашенко.

В то же время министр обороны республики Виктор Хренин подчеркивал, что власти Белоруссии при необходимости будут самостоятельно определять цели для «Орешника», размещенного на территории страны.

«По заявлениям президента Беларуси, цели Минск будет определять самостоятельно, а Москва поможет с эксплуатацией гиперзвуковой ракеты», — рассказал глава оборонного ведомства.

6 декабря 2024 года Лукашенко попросил у президента России Владимира Путина разместить на территории Белоруссии новые системы вооружений, в том числе «Орешник». Он объяснил, что это усилило бы оборону страны и Союзного государства в условиях возрастающей угрозы со стороны Запада.

Путин одобрил размещение «Орешника» в стране.

