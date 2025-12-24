Зеленский: Крылатые ракеты «Фламинго» перехватываются российскими ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поражении большинства украинских ракет «Фламинго» российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). При этом украинский лидер отметил, что раньше результаты были хуже.

«Процент [попадания] "Фламинго" сейчас улучшился. Было последнее использование, 5 ракет они использовали: одна разрушила цель, 4 сбило российское ПВО», — приводит его слова Telegram-канал «Политика страны». Президент Украины добавил, что процент попаданий этого вида ракет по целям становится лучше каждый месяц.

В начале октября появилась информация о том, что Украина начала использовать дальнобойные ракеты собственного производства «Фламинго» для ударов вглубь России. Тогда же стало известно, что Вооруженные силы России впервые уничтожили новейшую украинскую крылатую ракету.

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Что известно о ракетах «Фламинго»?

Первое фото ракеты появилось в сети в августе 2025 года. Его опубликовал фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий. Тогда же он заявил, что «Фламинго» уже запустили в серийное производство. Спустя несколько дней Зеленский заявил, что украинские ракеты «Фламинго» будут массово производиться зимой. Он назвал ее самой успешной ракетой, которая есть у Киева. Вместе с тем в конце октября Зеленский сообщал, что при производстве ракет «Фламинго» была выявлена «технологическая проблема». Однако он не уточнил, в чем именно заключалась проблема. Помимо этого, политик пожаловался на задержку финансирования проекта со стороны западных партнеров.

Британский журнал The Economist заявил, что стоимость этих ракет составляет около 500 тысяч долларов. По информации издания, они якобы «летают всего в 50 метрах над землей, имеют дальность более 3000 километров и обладают огромной мощностью». При этом журнал отметил, что разработка выглядит слишком быстрой и идеально совпадает с потребностями ВСУ, что вызывает вопросы о ее реальности. Также было найдено сходство украинских «Фламинго» с британскими ракетами FP-5, которые могут находиться в воздухе более четырех часов, развивать скорость до 950 километров в час, крейсировать на скорости 850-900 километров в час.

Одно из предприятий военно-промышленного комплекса Украины для удара по России якобы даже собрало особую версию ракеты «Фламинго». Ее отличительной особенностью стал розовый цвет и украшение мультяшной птичкой.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Эксперты оценили ракеты «Фламинго»

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, оценил украинскую ракету «Фламинго». По его словам, она обладает достаточно посредственными характеристиками и вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя. По его словам, сообщения украинской стороны об успехах «Фламинго» являются лишь пиаром и пропагандой.

Сказать, что с ее помощью Украина могла бы как-то изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, было бы слишком амбициозно Андрей Кошкин военный эксперт

Военблогер с позывным Воевода, в свою очередь, рассказал, что «Фламинго» оказалась простой целью для российской системы ПВО — ее сбил зенитный ракетный комплекс «Бук». При этом он отметил, что, если такие ракеты будут производиться в больших количествах, это доставит российским военным дискомфорт.

Хреновина здоровая, если начнут пускать больше, будет некомфортно Воевода военблогер

Ирландский журналист Чей Боуз и вовсе назвал украинскую ракету пустышкой. По его словам, сообщения о технических проблемах «Фламинго» выделяются на фоне успешного испытания российской ракеты «Буревестник».