08:00, 30 декабря 2025Из жизни

Порнозвезда вызвала международный скандал

МИД Индонезии направил протест британским властям из-за выходки Бонни Блю
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Gilbert Flores / Variety via Getty Images

Власти Индонезии направили формальный протест британским МИДу и правоохранительным органам. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Поводом для международного скандала стала выходка порнозвезды Бонни Блю, опубликовавшей видео, в котором красно-белый индонезийский флаг прикрывает ее ягодицы и волочится по земле. На кадрах, опубликованных в соцсети, она направлялась к посольству Индонезии.

«Красный и белый флаг — это символ суверенитета, чести и национальной идентичности, — говорится в заявлении МИД Индонезии. — Его должны уважать все, где бы они ни находились».

Видео порнозвезды также возмутило пользователей соцсетей в Индонезии. Некоторые из них предлагали организовать кампанию против нее и добиться того, чтобы ее аккаунты в соцсетях забанили.

Бонни Блю, которая прославилась тем, что переспала с тысячей мужчин за 12 часов, была задержана 5 декабря на Бали вместе с 18 мужчинами. Полиция с самого начала заинтересовалась Блю из-за того, что микроавтобус, на котором она перемещалась по острову, был не того цвета, что указан в документах.

Позже появилась информация, что британке может грозить до 15 лет тюрьмы за съемки порно в Индонезии. В итоге Блю оштрафовали на незначительную сумму и запретили ей въезд в страну на 10 лет.

