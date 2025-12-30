Появились новые подробности смертельного ДТП с участием Джошуа

Двое погибших в аварии с боксером Джошуа в Нигерии оказались его тренерами

Двое погибших в аварии с британским боксером Энтони Джошуа в Нигерии оказались его тренерами. Новые подробности приводятся на странице Home of Fight в социальной сети X.

По информации источника, Сина Гами, специалист по силовой подготовке, и личный тренер Латц находились спереди и скончались на месте. Оба были близкими друзьями спортсмена и помогали ему готовиться к недавнему бою.

29 декабря стало известно, что Джошуа стал участником смертельной аварии в Нигерии. Сообщалось, что внедорожник Lexus с Джошуа, водителем и двумя пассажирами на скорости врезался в стоящий грузовик на загруженном участке скоростной трассы Лагос — Ибадан. Британский боксер, ехавший на заднем сиденье, получил лишь легкие травмы. Водитель и пассажир рядом с ним погибли на месте.

Джошуа — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. Среди соперников британца были Владимир Кличко, Александр Поветкин и Александр Усик.