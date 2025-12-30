Реклама

00:23, 30 декабря 2025Спорт

В ДТП с участием боксера Джошуа погибли его тренеры

В ДТП с участием боксера Джошуа погибли 2 его тренера
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrew Couldridge / Action Images via Reuters

В ДТП с участием боксера Энтони Джошуа в Нигерии погибли два его тренера. Об этом сообщил портал Home of Fight.

В частности, Сина Гами был наставником по физподготовке. В свою очередь, Латц являлся личным тренером Джошуа. Оба специалиста в момент ДТП находились в передней части автомобиля и погибли на месте от полученных травм.

Авария произошла утром 29 декабря на трассе Лагос—Ибадан. Автомобиль Lexus, в котором находился боксер, двое пассажиров и водитель, врезался в стоящий грузовик.

Позднее появилась информация, что перед ДТП автомобиль Джошуа превысил скорость. Федеральный корпус безопасности дорожного движения подтвердил нарушение скоростного лимита как основную причину инцидента.

