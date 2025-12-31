Реклама

15:32, 31 декабря 2025Спорт

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о конфликте с украинцем на «Тур де Ски»

Андрей Стрельцов
Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о конфликте с украинским коллегой на «Тур де Ски» в Италии. Об этом сообщает RT.

По его словам, это случилось на парковке. Специалист услышал русскую речь за спиной. «Типа, что ты тут делаешь, что ты тут вообще забыл? Поворачиваюсь — вижу украинского тренера, который довольно агрессивно на меня наступает», — заявил Сорин.

Тренер добавил, что украинец все снимал на камеру. «Но я не стал с ним вступать ни в какую полемику», — заявил Сорин.

В начале декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. После этого FIS начала допускать российских спортсменов к турнирам. На данный момент в лыжных гонках допуск получили Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

